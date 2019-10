München (dpa/lby) - Ein Kind im Rollstuhl ist am Dienstag auf ein U-Bahn-Gleis am Hauptbahnhof in München gestürzt. Wie ein Sprecher der Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) am Mittwoch bestätigte, war das Kind hinter einem stehenden Kurzzug auf das Gleis gefallen. Der Nothalt wurde sofort gezogen. Das Kind wurde geborgen und verletzt in ein Krankenhaus gebracht.