München (dpa/lby) - Bei einem Sturz in einen vier Meter tiefen Schacht ist ein Bauarbeiter in München am Montag schwer verletzt worden. Der 40-Jährige war während seiner Arbeit auf einer Baustelle von einer Leiter abgerutscht und in die Tiefe gefallen, wie die Feuerwehr mitteilte. Der Notarzt habe den Mann schwer verletzt, aber wach und ansprechbar auf dem Schachtgrund gefunden. Mit einem Kettenzug beförderte die Feuerwehr den Verletzten nach oben. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht.

