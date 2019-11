Bahn an Münchner Hackerbrücke entgleist

München (dpa/lby) - Am Rande der Münchner Innenstadt ist am Freitagnachmittag eine Bahn entgleist. Bislang gebe es keine Verletzten, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. Der Unfall ereignete sich an der Hackerbrücke. Näheres war zunächst nicht bekannt.