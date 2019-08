Mülsen (dpa/sn) - Weil ein Autofahrer in Mülsen (Landkreis Zwickau) mutmaßlich die Vorfahrt einer Frau übersehen hat, ist eine 59-Jährige schwer verletzt worden. Der 47-Jährige habe am Donnerstagabend im Ortsteil Berthelsdorf von einem Feldweg aus auf eine Straße auffahren wollen und sei dabei mit der vorfahrtsberechtigten 59-Jährigen zusammengestoßen, teilte die Polizei am Freitag mit. Das Auto der Frau kam von der Fahrbahn ab und erst in einem Feld zum Stehen. Sie kam schwer verletzt in ein Krankenhaus.