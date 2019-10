Mülheim-Kärlich (dpa/lrs) - Ein sechs Jahre altes Kind ist nach einem Schwimmbadbesuch in Mülheim-Kärlich bei Koblenz gestorben. Der Junge wurde am Sonntag leblos in einem Freizeitbad gefunden, wie das Polizeipräsidium Koblenz erst am Dienstag auf Nachfrage mitteilte. Er sei noch reanimiert worden, aber später in einem Krankenhaus gestorben. Details nannte die Polizei nicht. Die Obduktion des Kindes sei noch nicht abgeschlossen und die Ermittlungen liefen noch. Die "Rhein-Zeitung" hatte zuvor über den Todesfall berichtet.