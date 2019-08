Gruibingen (dpa/lsw) - Wegen eines missglückten Überholmanövers ist ein 16 Jahre alter Motorradfahrer im Landkreis Göppingen mit einem Auto zusammengestoßen und noch an der Unfallstelle gestorben. Die 43 Jahre alte Fahrerin des Autos und ihre elf Jahre alte Tochter wurden schwer verletzt, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen hatte der 16-Jährige auf einer Landstraße zwischen Gruibingen und Mühlhausen im Täle eine Fahrzeugkolonne überholt. In einer Kurve sei er dann mit dem entgegenkommenden Auto zusammengestoßen.