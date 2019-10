Moringen (dpa/lni) - Ein Frau ist mit ihrem Fahrrad in Moringen (Landkreis Northeim) gegen einen falsch geparkten Anhänger gefahren und hat sich dabei schwer verletzt. Der Anhänger sei nicht beleuchtet gewesen und verkehrswidrig abgestellt worden, teilte die Polizei am Donnerstagabend mit. Die 53-Jährige zog sich Verletzungen am Kopf sowie an den Rippen und Beinen zu.