Moorgrund (dpa/th) - Ein 56 Jahre alter Mann ist mit seinem Auto gegen ein Betonteil einer Brücke gefahren und bei dem Unfall ums Leben gekommen. Der Fahrer kam am Freitag auf der Bundesstraße 19 bei Moorgrund (Wartburgkreis) aus bisher ungeklärter Ursache von der Straße ab, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Nach dem Aufprall gegen die Brücke überschlug sich das Auto mehrfach, und der Fahrer wurde aus dem Wagen geschleudert. Der Mann starb noch am Unfallort. Die Kriminalpolizei ermittelt.