Mölschow (dpa/mv) - Ein Mopedfahrer ist auf der Insel Usedom gegen einen Baum geprallt und hat sich dabei tödliche Verletzungen zugezogen. Wie die Polizei mitteilte, war der 29-Jährige in der Nacht zum Sonntag nahe Mölschow von der Straße abgekommen. Der Aufprall war so heftig, dass er noch an der Unfallstelle an seinen schweren Kopfverletzungen starb.