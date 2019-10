Möhnesee (dpa) - Bei einem Verkehrsunfall am Möhnesee in der Nähe von Soest ist am Mittwoch ein Motorradfahrer ums Leben gekommen. Nach ersten Erkenntnissen hatte der 39-Jährige einen Laster überholen wollen, wie die Polizei mitteilte. "Beim Ausscheren nach links stieß der Motorradfahrer mit dem entgegenkommenden Pkw einer 35-jährigen Frau aus den Niederlanden zusammen." Dadurch kam der Biker zu Fall und erlitt tödliche Verletzungen. Die Fahrerin des Autos und weitere fünf Menschen in ihrem Auto wurden leicht verletzt.