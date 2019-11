Möckern (dpa/sa) - Eine 28 Jahre alte Autofahrerin ist am frühen Samstagmorgen bei einem Unfall in Möckern (Jerichower Land) ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, verstarb sie noch an der Unfallstelle. Die 28-Jährige sei aus bisher ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geraten. Dort stieß ihr Auto mit einem entgegenkommenden Auto zusammen. Der 31 Jahre alte Fahrer des anderen Autos wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Die Straße zwischen Grabow und Burg war wegen der Bergungsarbeiten etwa fünf Stunden komplett gesperrt.