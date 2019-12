Modautal (dpa/lhe) - Eine Kutscherin und ihr Begleiter sind am Dienstag bei einem Unfall in Modautal schwer verletzt worden. Ein Auto sei aus bislang unbekannten Gründen ihrer Kutsche aufgefahren, dadurch sei das Gefährt von der Fahrbahn geschoben worden, teilte die Polizei in Darmstadt mit. Der 64 Jahre alte Beifahrer wurde nach dem Unglück auf einer Kreisstraße im Ortsteil Klein-Bieberau mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Ein Rettungswagen brachte die 62-jährige Kutschfahrerin in ein Krankenhaus. Der 66-jährige Autofahrer erlitt einen Schock, die beiden Pferde kamen mit dem Schrecken davon.