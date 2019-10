Schwarzatal (dpa/th) - Bei einem Verkehrsunfall in Schwarzatal (Saalfeld-Rudolstadt) hat ein Auto einen 34-Jährigen erfasst und dabei verletzt. Der Fahrer flüchtete nach dem Zusammenstoß am Samstag vom Unfallort, wie die Polizei am Montag mitteilte. Ermittlungen führten zu einem 19-Jährigen, der sich zusammen mit weiteren Insassen des Autos in einem Waldstück in der Nähe versteckte.

An dem Auto war laut Polizei der Schaden von einem Unfall an der Frontscheibe zu erkennen. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem 19-Jährigen einen Wert von 0,78 Promille. Die Polizei behielt den Führerschein des Mannes ein.