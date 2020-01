Metzingen (dpa/lsw) - Ein betrunkener Fahrer ist in Metzingen (Kreis Reutlingen) mit seinem Sattelschlepper in einen Bahndamm gekracht und hat einen Schaden von etwa 100 000 Euro verursacht. Wie ein Polizeisprecher weiterhin sagte, war der Mann in der Nacht zum Sonntag zunächst aus einer Tankstelle an der Bundesstraße 28 ausgefahren.

Dort sei er mit dem tonnenschweren Lastwagen quer über eine Kreuzung gefahren und schließlich in einen Bahndamm der Bundesbahn gekracht. Der Fahrer sei bei dem Manöver leicht verletzt worden. Der Sattelschlepper musste geborgen werden. Zeitweise war die Bahnstrecke nicht mehr befahrbar, da bei dem Unfall umgestürzte Bäume auf den Schienen lagen.