Hupen half nicht: Führerloser Wagen kracht in Auto

Merzenich (dpa/lnw) - Ein geparkter Wagen ist in Merzenich ohne Fahrer losgerollt und auf einer Kreuzung mit dem Auto einer 33-Jährigen zusammengestoßen. Laut Polizei-Bericht vom Dienstag versuchte die Frau, mit Hupen auf sich aufmerksam zu machen. Sie habe nicht gesehen, dass niemand im Fahrzeug saß. Ein 32-Jähriger hatte zuvor das Auto auf leicht abschüssiger Straße geparkt und vermutlich die Handbremse nicht richtig angezogen, so die Polizei. Die Frau wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht, da sie sich unwohl fühlte.