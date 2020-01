Merseburg (dpa/sa) - Bei einem missglückten Überholmanöver in der Nähe von Merseburg sind vier Menschen verletzt worden. Eine Autofahrerin hatte am Dienstagnachmittag auf der L172 nahe einer A38-Auffahrt mehrere Wagen überholen wollen und fuhr dabei auf einen vorausfahrenden Lastwagen auf, sagte ein Polizeisprecher in Halle. Ihr Auto, in dem drei weitere Menschen saßen, blieb im Straßengraben liegen. Insgesamt wurden drei Erwachsene und ein Kind verletzt. Weitere Details konnte der Sprecher zunächst nicht nennen.