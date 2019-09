Merseburg (dpa/sa) - Ein Lastwagenfahrer ist auf der Autobahn 38 bei Merseburg (Saalekreis) bei einem Auffahrunfall gestorben. Der 34-Jährige fuhr am Montag mit seinem Sattelzug auf einen im Stau stehenden anderen Lastwagen auf, wie die Polizei am Abend mitteilte. Er wurde in seiner Fahrkabine eingeklemmt und tot geborgen. Der 35-jährige Fahrer des anderen Lastwagens blieb unverletzt. Der Unfall ereignete sich in der Nähe der Anschlussstelle Merseburg Süd in Fahrtrichtung Göttingen.