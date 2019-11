Merchweiler/Saarbrücken (dpa/lrs) - Eine 84 Jahre alte Autofahrerin hat eine 79 Jahre alte Fußgängerin in Merchweiler mit ihrem Wagen überfahren und schwer verletzt. Die Unfallverursacherin sei mit dem Schrecken davon gekommen, berichtete die Polizei in Saarbrücken am Dienstag. Die 84-Jährige sei von einem Parkplatz nach rechts in den fließenden Verkehr eingefahren, habe dabei aber die von rechts kommende Fußgängerin übersehen. Die 79-Jährige wurde zunächst umgeworfen und dann von dem Auto überrollt. Die schockierte 84-Jährige verwechselte daraufhin Gaspedal und Bremse, gab Gas, kam mit ihrem Auto nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Werbebanner. Die 79-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Saarbrücken geflogen. Sie schwebt aber nicht in Lebensgefahr.