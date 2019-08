Menteroda (dpa/th) - Ein sechsjähriges Mädchen ist bei einem Unfall im Unstrut-Hainich-Kreis schwer verletzt worden. Das Kind fuhr auf einer Straße in Menteroda auf einem Moped mit, das beim Abbiegen mit einem Transporter zusammenstieß, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der 33 Jahre alte Fahrer des Transporters hatte das vorfahrtsberechtigte Moped übersehen. Auch der 30 Jahre alte Fahrer des Mopeds wurde bei dem Unfall am Sonntag leicht verletzt.