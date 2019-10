Meinersen (dpa/lni) - Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall in Meinersen im Landkreis Gifhorn schwer verletzt worden. Ein 53-Jähriger habe sein Auto auf einer Landstraße wenden wollen, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Der 23-jährige Motorradfahrer prallte gegen das stehende Auto und wurde über den Wagen auf die Straße geschleudert. Bei dem Unfall am Dienstag verletzte er sich schwer und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden.