Eisenberg (dpa/th) - Mehrere Menschen sind am Mittwoch bei einem Unfall auf der Autobahn 9 bei Eisenberg (Saale-Holzland-Kreis) in Thüringen verletzt worden. Die Autobahn war zwischen den Anschlussstellen Eisenberg und Droyßig (Sachsen-Anhalt) am Mittwochmittag voll gesperrt. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei waren zwei Autos und ein Lastwagen beteiligt. Weitere Details nannte die Polizei zunächst nicht.