Rosenbach (dpa/sn) - Ein 90 Jahre alter Autofahrer hat sich bei einem Verkehrsunfall in Rosenbach (Vogtland) schwer verletzt. Der Rentner hatte mit seinem Wagen am Samstag auf der Bundesstraße 282 gewendet und war dann auf der Gegenfahrbahn mit einem Transporter zusammengestoßen, wie die Polizeidirektion Zwickau am Sonntag mitteilte. Der 27 Jahre alte Fahrer des Transporters erlitt leichte Verletzungen. Der 90-Jährige kam in ein Krankenhaus.