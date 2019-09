Betrunkener Autofahrer kommt in Baustelle ins Schleudern

Meerane (dpa/sn) - Ein betrunkener Autofahrer hat in einer Baustelle auf der Autobahn 4 bei Meerane (Landkreis Zwickau) die Kontrolle über seinen Wagen verloren und ist in die Mittelleitplanke gekracht. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann zuvor am frühen Sonntagmorgen erst nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und dann nach links geschleudert. Ein Alkoholtest ergab mehr als 1,5 Promille. Der 38-Jährige ist seinen Führerschein jetzt erst einmal los.