Marktzeuln (dpa/lby) - Ein 25-jähriger Motorradfahrer ist bei einem Unfall nahe Marktzeuln (Landkreis Lichtenfels) ums Leben gekommen. Er war am Samstagabend auf der Bundesstraße 289 unterwegs, als ihm ein SUV die Vorfahrt nahm, wie die Polizei mitteilte. Bei dem Zusammenstoß erlitt er so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle starb. Ein zweijähriges Kind, das in dem Wagen saß, kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Der Fahrer erlitt einen Schock.