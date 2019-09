Frau stürzt Steilhang in Alpen hinab

Marktschellenberg (dpa/lby) - Beim Wandern in den Alpen ist eine Frau nahe Marktschellenberg (Landkreis Berchtesgadener Land) rund 50 Meter in die Tiefe gestürzt und schwer verletzt worden. Sie war am Samstag zwischen Ettenberg und Kugelmühle unterwegs, als sie einen Steilhang hinabfiel, wie die Bergwacht weiter mitteilte. Sanitäter und Bergretter bahnten sich den Weg zu der Verletzten und brachten sie danach mit einem Hubschrauber ins Salzburger Unfallkrankenhaus.