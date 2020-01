Marktredwitz (dpa/lby) - Er wollte einem Lastwagenfahrer in Oberfranken offenbar eine Lektion erteilen und hat nun Ärger mit der Polizei: Ein 59-Jähriger musste auf der Bundesstraße 303 bei Marktredwitz durch einen auf seine Fahrspur wechselnden Lkw abbremsen. Daraufhin habe der Mann den Lastwagen überholt und dessen Fahrer selbst drei Mal zum Abbremsen gezwungen, wie ein Polizeisprecher am Sonntag berichtete. Beim dritten Mal ging die Sache allerdings schief: Der Lkw-Fahrer konnte bei der Aktion am Samstagvormittag nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf das Auto des 59-Jährigen auf. "Neben einer Anzeige bleibt dem Verkehrserzieher nun auch noch ein Eigenschaden von circa 100 Euro", heißt es in der Mitteilung der Polizei.