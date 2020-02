Marksuhl (dpa/th) - Ein Auto ist am frühen Montagmorgen bei Marksuhl (Wartburgkreis) in einer S-Kurve von der Straße abgekommen und gegen eine Leitplanke geprallt. Der 58 Jahre alte Fahrer wurde dabei laut Polizei schwer verletzt. Er kam in ein Krankenhaus. Wie es zu dem Unfall auf der Bundesstraße 84 kam, war zunächst unklar. Die Beamten vermuteten gesundheitliche Probleme des Fahrers. Den Schaden am Wagen und der Leitplanke bezifferten sie auf rund 7000 Euro.

Feedback