Markneukirchen (dpa/sn) - Bei einem Sturz in einer Kurve hat sich ein Motorradfahrer bei Markneukirchen (Vogtlandkreis) schwer verletzt. Bei dem Unfall sei das Motorrad in zwei Teile gerissen worden, teilte die Polizei am frühen Montagmorgen mit. Der Fahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Unfall hatte sich am Sonntagnachmittag ereignet.