Mansfeld (dpa/sa) - Bei einem Verkehrsunfall im Landkreis Mansfeld-Südharz ist eine 13-Jährige ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, lief das Mädchen am Montagabend gemeinsam mit einem gleichaltrigen Mädchen am rechten Fahrbahnrand einer Straße entlang, als ein in die gleiche Richtung fahrender 33-Jähriger es mit seinem Wagen erfasste. Der Teenager starb noch um Unfallort. Das andere Mädchen wurde am Arm verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.