Mann in Mannheim von Straßenbahn erfasst

Mannheim (dpa/lsw) - Ein Mann ist in Mannheim von einer Straßenbahn angefahren und lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war er am Samstagnachmittag nahe dem Schlosspark auf die Schienen gelaufen. Der Mann stürzte und schlug mit dem Kopf auf dem Boden auf. Sanitäter brachten ihn zur Behandlung in eine Klinik.