Mannheim (dpa/lsw) - Nach dem Zwischenfall auf einer Achterbahn in Mannheim suchen Sachverständige nach der Ursache. Experten des TÜV und des Bauamts untersuchen seit Freitagvormittag die Anlage. Sie sollen ermitteln, warum das Fahrgeschäft am Mittwoch plötzlich stehen blieb, wie eine Veranstalterin der Herbstmesse am Freitag mitteilte. Bis darüber Klarheit bestehe, bleibe die Achterbahn außer Betrieb.

Sieben Menschen mussten nach Polizeiangaben am Mittwochabend mehr als eine Stunde in zwei Gondeln des Fahrgeschäfts in rund fünf und zehn Metern Höhe ausharren. Sie wurden von der Feuerwehr gerettet. Laut Polizei wurden drei Fahrgäste, darunter ein zwölf Jahre altes Mädchen, durch herabfallende Teile der bunten Beleuchtung der Achterbahn leicht verletzt. Die Teile hatten sich gelöst und es kam zu einem Kurzschluss. Die Reihenfolge beider Vorfälle ist jedoch noch nicht ganz klar.