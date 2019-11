Mannheim (dpa/lsw) - Ein betrunkener Autofahrer ist in Mannheim von einer Straße abgekommen und im Gleisbett der Straßenbahn gelandet. Ein Zeuge hatte das Unfallauto bemerkt und den Notruf gewählt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Beamten stellten bei dem 48 Jahre alten Fahrer demnach Alkoholgeruch fest. Ein Test ergab einen Wert von 1,22 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Die Beamten beschlagnahmten nach dem Unfall am Sonntagmorgen zudem seinen Führerschein. Gegen ihn wird nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt. Der Straßenbahnverkehr war demnach für etwa 45 Minuten beeinträchtigt.