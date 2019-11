Mannheim (dpa/lsw) - Zwei junge Männer sind in Mannheim mit ihrem Auto gegen einen Strommast geprallt - der 18 Jahre alte Beifahrer wurde dabei lebensgefährlich verletzt. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei stand der 19-jährige Fahrer unter Alkoholeinfluss und ist zu schnell gefahren. Er sei am frühen Sonntagmorgen in einer Linkskurve von der Fahrbahn abgekommen und gegen den Mast geprallt, teilte die Polizei mit. Während sich der schwer verletzte Fahrer selbst aus dem Auto befreien konnte, musste der 18-jährige von der Feuerwehr befreit werden. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Am Auto entstand Totalschaden.