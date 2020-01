Dresden (dpa/sn) - Auf der B173 in Dresden ist am Montagabend ein Kleintransporter mit einer Straßenkehrmaschine kollidiert. Der 26 Jahre alte Fahrer des Kleintransporters wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht, wie die Polizei Dresden am Dienstag mitteilte. Die B173 blieb über zwei Stunden gesperrt.

Gegen 20 Uhr ist der 26-Jährige demnach in Höhe der Abfahrt Gorbitz auf die Straßenkehrmaschine aufgefahren. Die genaue Unfallursache wird noch ermittelt. Für den Unfallverursacher entstand ein Sachschaden von etwa 8000 Euro. Den Schaden für die Kehrmaschine schätzt die Polizei auf 42 000 Euro. Der 37 Jahre alte Fahrer der Kehrmaschine wurde leicht verletzt.