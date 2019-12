Fahrer gerät auf glatter Landstraße in Gegenverkehr

Melsungen/Homberg (dpa/lhe) - Bei einem Unfall auf glatter Straße sind in Nordhessen drei Menschen verletzt worden. Eine 58-jährige Autofahrerin erlitt bei dem Unfall bei Melsungen-Obermelsungen schwere Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. Demnach war am Freitagmorgen ein 44-jähriger Fahrer auf einem abschüssigen Abschnitt auf glatter Straße zu schnell gefahren und in den Gegenverkehr abgekommen. Die ihm entgegenkommende 58-jährige Fahrerin verlor bei der Berührung der beiden Autos die Kontrolle und prallte frontal auf den Wagen eines 48-Jährigen, der hinter dem Unfallverursacher fuhr. Die beiden Männer wurden leicht verletzt.