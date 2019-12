Mainz (dpa/lrs) - Bei zwei Verkehrsunfällen auf regennasser Fahrbahn ist in Mainz ein Schaden von rund 45 000 Euro entstanden. Es verletzte sich bei den Unfällen am späten Mittwochabend und frühen Donnerstagmorgen niemand, wie die Polizei mitteilte. Zunächst war am Abend eine 21 Jahre alte Autofahrerin in der Oberstadt ins Schleudern geraten. Ihr Wagen kollidierte nach Mitteilung der Polizei mit dem Wartehäuschen einer Bushaltestelle. Dabei wurde auch ein Gartenzaun zerstört. Ihr Geländewagen erlitt demnach einen Totalschaden. Einige Stunden später verlor ein 20-Jähriger auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Auto. Der Wagen kollidierte mit einer Ampel und musste abgeschleppt werden.