Mainz (dpa/lrs) - Ein Mann ist bei einem Autounfall auf der Autobahn 60 nahe Mainz schwer verletzt worden. Aus zunächst unbekannter Ursache sei am Montagabend ein Auto auf den Wagen des Mannes aufgefahren, teilte ein Sprecher der Polizei mit. Beide Wagen kamen den Angaben zufolge von der Straße ab und krachten in eine Baustelle. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht, der Unfallverursacher blieb unverletzt.