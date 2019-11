Mainz (dpa/lrs) - Ein Fußgänger ist bei einem Zusammenstoß mit einem Auto lebensgefährlich verletzt worden. In der Nacht zum Freitag war der 18-Jährige am Fahrbahnrand einer Landstraße unterwegs, als ihn das Auto von hinten erfasste, wie ein Sprecher der Polizei in Mainz sagte. Die Beamten ermitteln nun, warum der Fahrer am frühen Morgen nicht mehr ausweichen konnte. Der Fußgänger kam mit schweren Kopfverletzungen ins Krankenhaus. Der 47 Jahre alte Autofahrer erlitt einen Schock. Ein Gutachter soll nun den genauen Unfallhergang klären. Die Landstraße war für die Rettungsarbeiten rund zwei Stunden gesperrt.