Mainz (dpa/lrs) - Wegen einer Fliege im Auto hat eine Frau in Mainz einen geparkten Wagen gerammt. Die 32-Jährige wurde bei dem Unfall verletzt und kam zur Behandlung ins Krankenhaus, wie die Polizei am Montag mitteilte. Demnach hatte die Fahrerin am Samstag versucht, das Insekt von ihrer Windschutzscheibe zu vertreiben. Dabei übersah sie ein am rechten Straßenrand korrekt geparktes Auto und fuhr in dessen Heck. An beiden Fahrzeugen entstand Schaden in zunächst unbekannter Höhe.