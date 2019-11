Mainz (dpa/lrs) - Beim Sturz vom Dach eines Hauses ist ein Bauarbeiter in Mainz schwer verletzt worden. Der Mann fiel nach Angaben der Feuerwehr am Dienstag durch den Dachstuhl rund 2,50 Meter in die Tiefe und blieb bewegungslos auf dem Dachboden des Hauses liegen. Kollegen riefen die Feuerwehr zu Hilfe, die den Verletzten mit einer Drehleiter und Spezialgerät barg. Er wurde zunächst notärztlich versorgt und kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Unfallursache stand zunächst nicht fest.