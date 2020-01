Mainz (dpa/lrs) - In Mainz sind beim Zusammenstoß von einer Straßenbahn und einem Auto drei Menschen leicht verletzt worden. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, kreuzte ein Autofahrer am frühen Montagmorgen die Bahnschienen und prallte dabei aus zunächst ungeklärter Ursache auf eine Stadtbahn. Beim Zusammenstoß wurden der Autofahrer, sein Beifahrer und der Fahrer der Straßenbahn leicht verletzt. Zum genauen Unfallhergang und der Identität der Verletzten gab es zunächst keine weiteren Angaben. Die Aufräumarbeiten dauerten zunächst an, die Polizei rechnete mit Beeinträchtigungen im Stadtverkehr in Richtung Hauptbahnhof.