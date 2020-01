Mainz (dpa/lrs) - Ein Auto ist am Montagmorgen mit einer Straßenbahn in der Innenstadt von Mainz zusammengestoßen. Vier Menschen wurden leicht verletzt. Der 52-jährige Fahrer des Wagens habe wenden wollen und dabei die Bahn anscheinend nicht beachtet, sagte ein Polizeisprecher. Durch den anschließenden Zusammenprall wurde der Wagen gedreht und kam an einem Laternenmast zum Stehen. Der Fahrer und dessen 34-jähriger Beifahrer erlitten leichte Verletzungen. In der Straßenbahn wurden der 46 Jahre alte Straßenbahnfahrer sowie ein Kind ebenfalls leicht verletzt. Durch den Unfall kam es zu Behinderungen im morgendlichen Straßenbahnverkehr. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.