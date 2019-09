Mainleus/Marktredwitz (dpa/lby) - Auf gleich zwei Straßen in Oberfranken haben Unbekannte in der Nacht zum Sonntag Gegenstände hinterlassen und so Unfälle verursacht. Bei Mainleus (Landkreis Kulmbach) fuhr ein 77-jähriger Autofahrer gegen eine Bierbank, die dort auf der Straße stand, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Aufgrund der Dunkelheit hatte er diese nicht bemerkt. Der Mann blieb unverletzt, an seinem Wagen entstand jedoch laut Polizei Sachschaden. Die Polizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Auch am Wagen einer 22-Jährigen entstand den Angaben zufolge ein Sachschaden. Die Frau fuhr in der Nacht bei Marktredwitz gegen eine Mülltonne, die auf der Bundesstraße 303 im Landkreis Wunsiedel lag. Auch in diesem Fall ermittelt die Polizei und bittet um Hinweise von Zeugen.