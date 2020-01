Mahlberg (dpa/lsw) - Bei einem Unfall auf der Autobahn 5 sind nahe Mahlberg (Ortenaukreis) sieben Menschen verletzt worden - unter ihnen eine schwangere Frau. Wie die Polizei mitteilte, waren an dem Unfall am späten Samstagabend zwei Fahrzeuge beteiligt. Sanitäter brachten die Verletzten ins Krankenhaus. Die A5 war in Richtung Freiburg gesperrt. Mehr Details waren am Sonntagmorgen noch nicht bekannt.