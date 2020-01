Magstadt (dpa/lsw) - Bei einem Frontalzusammenstoß in Magstadt (Kreis Böblingen) sind zwei Autofahrerinnen verletzt worden - eine von ihnen schwer. Eine 39 Jahre alte Fahrerin sei am Freitagmorgen aus noch unbekannter Ursache mit ihrem Auto auf die Gegenfahrbahn geraten, sagte ein Sprecher der Polizei. Dort streifte ihr Wagen zunächst ein Winterdienst-Fahrzeug und stieß dann frontal mit einem entgegenkommenden Auto zusammen.

Die 39-Jährige wurde in ihrem Auto eingeklemmt, sie kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Die Fahrerin des zweiten Autos erlitt leichte Verletzungen. Die Bundesstraße 464 wurde am Morgen an der Unfallstelle in beide Richtungen gesperrt.