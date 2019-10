Magdeburg (dpa/sa) - Ein Autofahrer ist in der Magdeburger Innenstadt gegen zwei Bäume gefahren - er selbst und eine Beifahrerin wurden dabei schwer verletzt. Auslöser soll nach Angaben der Polizei ein "Niesanfall" gewesen sein, wie diese am Dienstag mitteilte. Mehrere Medien berichteten darüber. Der 56-Jährige sei mit seinem Auto gegen 14.40 Uhr am Dienstag von der Erzbergerstraße abgekommen und nacheinander gegen zwei Bäume geprallt. Der Fahrer und seine ein Jahr ältere Beifahrerin wurden in ein Krankenhaus gebracht. Am Auto sei ein Totalschaden entstanden, hieß es.