Magdeburg (dpa/sa) - Nach einem schweren Sturz auf der Kreisstraße 1227 in Magdeburg ist ein junger Motorradfahrer im Krankenhaus gestorben. Der 19-Jährige habe am Donnerstag zwischen den Ortsteilen Pechau und Calenberge die Kontrolle über sein Motorrad verloren, teilte die Polizei am Freitag mit. Mit schweren Verletzungen wurde er in ein Krankenhaus geflogen. Dort starb er noch am Abend.