Magdeburg (dpa/sa) - Ein 80 Jahre alter Autofahrer hat in Magdeburg einen Serienunfall ausgelöst, bei dem er und seine 78 Jahre alte Beifahrerin schwer verletzt wurden. Der Mann aus Sülzetal (Landkreis Börde) fuhr aus bislang unbekannter Ursache am Mittwoch an einer Ampelkreuzung auf ein dort wartendes Auto auf, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieser Pkw auf ein weiteres Fahrzeug aufgeschoben. Da der 80-Jährige noch versuchte, während des Unfalls nach links auszuweichen, rammte er ein dort stehendes Auto, welches wiederum ebenfalls auf einen weiteren Pkw geschoben wurde. An allen Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.