Machern (dpa/sn) - Eine 60 Jahre alte Radfahrerin ist nach einem Zusammenstoß mit einem Auto auf der Bundesstraße 6 bei Machern im Landkreis Leipzig gestorben. Die Frau sei so schwer verletzt worden, dass sie noch an der Unfallstelle starb, teilte die Polizei in Leipzig am frühen Dienstagmorgen mit. Ein 81 Jahre alter Autofahrer war am Montagmittag in Richtung Machern unterwegs. Kurz vor dem Ortseingang stieß er mit seinem Auto mit der Radfahrerin zusammen, die in dieselbe Richtung fuhr. Der 81-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Ob er verletzt wurde oder einen Schock erlitt, teilte die Polizei zunächst nicht mit.