Dortmund (dpa/lnw) - Bei Verkehrsunfällen im dichten Nebel hat es bei Dortmund in der Silvesternacht 26 Verletzte gegeben. Auf der Autobahn 2 nahe Lanstrop fuhren 15 Fahrzeuge ineinander. An neun Autos entstand der Polizei zufolge ein Totalschaden. Auch auf der Gegenfahrbahn krachte es. Die A2 blieb wegen der extrem schlechten Sicht länger gesperrt. Bei Lünen stießen zwei Wagen bei dichtem Nebel zusammen. Zudem waren zwei beteiligte Autofahrer betrunken. In ganz NRW behinderte in der Silvesternacht dichter Nebel den Straßenverkehr.